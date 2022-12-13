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Минобороны РФ: российские ПВО сбили 15 украинских беспилотников

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Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 3849 беспилотных летательных аппаратов.

Российские средства ПВО за сутки сбили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Неждановка, Куземовка, Тополи, Лисичанск (ЛНР), Васильевка, Кирилловка, Торское (ДНР), Новоукраинское, Басань, Любимовка (Запорожская область) и Князе-Григорьевка (Херсонская область). Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 3849 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Харьковской области уничтожили склад боеприпасов 67-й мехбригады ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России,

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