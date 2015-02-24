Министр образования Оренбургской области потребовал ни в коем случае не повышать зарплаты учителям

Алексей Пахомов считает, что работать надо "по призванию", а не за деньги.

Российским педагогам нельзя повышать зарплаты, поскольку тогда они будут работать за деньги, а не "по призванию". Соответствующее заявление на публичном мероприятии сделал региональный министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов. Чиновник выступил на встрече, которая была посвящена состоянию системы образования на территории субъекта страны.

Выровнять всем зарплату и сделать ее московской — произойдет то, что у нас в систему образования пойдут за длинным рублем, а не за тем, что есть призвание детей учить Алексей Пахомов, глава профильного министерства по региону

На том же собрании депутат законодательного собрания Оренбургской области Нурлан Мунжасаров сообщил, что оклад учителя в регионе составляет порядка восьми-девяти тысяч рублей. Для того, чтобы получать 38 тысяч рублей, профессионалу требуется взять на себя сразу две ставки, а также иметь высшую категорию и стаж работы в 20 лет.

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