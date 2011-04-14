Минимум семь человек пострадали при пожаре в Бангкоке. Об этом сообщил телеканал Thairath.
Инцидент произошел вечером 29 декабря в гостинице Ember Hotel. Возгорание тушили пять экипажей пожарных автомобилей. Сообщается, что трое иностранных граждан не смогли выбраться из здания. Комната, в которой начался пожар, полностью выгорела. Большинство из 75 постояльцев отеля спасли сотрудники гостиницы, которые вывели их на улицу сразу после начала возгорания.
Ранее мы сообщали, что в Дзержинском из-за ДТП начался пожар возле заправки.
Видео: YouTube / Khaosod English
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