Сообщается, что трое иностранных граждан не смогли выбраться из здания.

Минимум семь человек пострадали при пожаре в Бангкоке. Об этом сообщил телеканал Thairath.

Инцидент произошел вечером 29 декабря в гостинице Ember Hotel. Возгорание тушили пять экипажей пожарных автомобилей. Сообщается, что трое иностранных граждан не смогли выбраться из здания. Комната, в которой начался пожар, полностью выгорела. Большинство из 75 постояльцев отеля спасли сотрудники гостиницы, которые вывели их на улицу сразу после начала возгорания.

Ранее мы сообщали, что в Дзержинском из-за ДТП начался пожар возле заправки.

Видео: YouTube / Khaosod English