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Минфин перечислил регионам 100 миллиардов рублей
Сегодня, 12:54
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matveyvn

Минфин перечислил регионам 100 миллиардов рублей

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Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов.

Министерство финансов России перечислило регионам 100 миллиардов рублей. Речь идёт о субъектах, чьи доходы упали из-за пандемии COVID-19. В список получателей помощи попали 56 регионов.

Распоряжение о выделении денег сделал Михаил Мишустин. В Минфине рассказали, что деньги получат те субъекты, у которых на 1 мая налоговые и неналоговые поступления в бюджет оказались ниже, чем за два последних года за аналогичный период. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов.

Ранее Минфин перевёл в ПФР 222 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми.

Теги: бюджет, минфин, регионы, субсидии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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