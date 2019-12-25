Минфин перечислил регионам 100 миллиардов рублей

Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов.

Министерство финансов России перечислило регионам 100 миллиардов рублей. Речь идёт о субъектах, чьи доходы упали из-за пандемии COVID-19. В список получателей помощи попали 56 регионов.

Распоряжение о выделении денег сделал Михаил Мишустин. В Минфине рассказали, что деньги получат те субъекты, у которых на 1 мая налоговые и неналоговые поступления в бюджет оказались ниже, чем за два последних года за аналогичный период. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов.

Ранее Минфин перевёл в ПФР 222 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми.