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В Минфине хотят повысить цены на водку и коньяк в 2020 году
Сегодня, 19:12
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nadezhda_sib

В Минфине хотят повысить цены на водку и коньяк в 2020 году

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Таким образом в ведомстве борются с дешевым контрафактом.

В Министерстве финансов России задумались о повышении минимальной цены на водку в следующем году. Есть вероятность, что стоимость поднимут до 230 рублей. Такое заявление сделал глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов, передало "Экономика сегодня"

Инициативу объяснили тем, что это поможет борьбе с контрафактным алкоголем в России. Повысить цену могут не только на водку с 215 до 230 рублей, но и на коньяк. На данный момент 0,5 литра крепкого алкоголя оценивают в 388 рублей, однако цена может возрасти до 420-430 рублей. 

Окончательное решение по этому вопросу примет глава Минфина РФ Антон Силуанов. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, какая доля алкоголя в день является безопасной. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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