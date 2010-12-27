В Минфине хотят повысить цены на водку и коньяк в 2020 году

Таким образом в ведомстве борются с дешевым контрафактом.

В Министерстве финансов России задумались о повышении минимальной цены на водку в следующем году. Есть вероятность, что стоимость поднимут до 230 рублей. Такое заявление сделал глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов, передало "Экономика сегодня".

Инициативу объяснили тем, что это поможет борьбе с контрафактным алкоголем в России. Повысить цену могут не только на водку с 215 до 230 рублей, но и на коньяк. На данный момент 0,5 литра крепкого алкоголя оценивают в 388 рублей, однако цена может возрасти до 420-430 рублей.

Окончательное решение по этому вопросу примет глава Минфина РФ Антон Силуанов.

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