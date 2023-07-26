Минэкономразвития договорилось с "Камазом" решить проблему нехватки туравтобусов в РФ

Максим Решетников рассказал о работе кабмина по вопросу развития туристической инфраструктуры.

Российское министерство по экономическому развитию договорилось с "Камазом" создать рабочую группу по производству российских туристических автобусов. Соответствующее заявление сделал в ходе правительственного совещания при участии премьер-министра Михаила Мишустина глава профильного ведомства Максим Решетников. Чиновник пояснил коллегам, что уже к 2030 году количес тво автомобильных путешествий может увеличиться в два раза. Власти намерены развивать придорожную инфраструктуру, а также авиационное сообщение.

Мы с "Камазом", Сергеем Анатольевичем Когогиным, договорились создать рабочую группу по туристическим автобусам. Нам не хватает туристических автобусов как раз, и в принципе у нас есть возможность их производить. Максим Решетников, глава МЭР

Максим Решетников добавил, что в прошлом году услугами отечественных авиакомпаний воспользовались 22 миллионов человек. К 2030 году данный показатель может увеличиться до 37 млн человек ( в 1,5 раза).

Решетников призвал развивать финансовые активы и вовлекать население в инвестдеятельность.

Фото и видео: Правительство России