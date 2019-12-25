Музейное пространство на Васильевском острове могут заменить жилым комплексом

На месте "Артмузы" на Васильевском острове могут построить элитное жилье.

Творческий кластер "Артмуза" на Васильевском острове в Петербурге сменил владельца. Объект приобрел миллиардер Андрей Гомон за 1,6 млрд рублей. В дальнейшем территорию могут использовать для строительства элитного жилого комплекса.

Ранее основным акционером проекта была компания "Артхаус", принадлежавшая казахстанскому ТОО "Базис-А корп.". По словам генерального директора "Артхауса" Александра Игнатова, от проекта решили отказаться из-за изменения экономических условий.

Помещения "Артмузы" расположены в зданиях бывшего завода музыкальных инструментов на 13-й линии Васильевского острова. Производство открылось здесь в 1938 году, а с 2013 года корпуса начали преобразовывать в творческое пространство.

Сейчас в двух зданиях работают художественные галереи, мастерские, шоурумы, творческие студии и театральное пространство. Общая площадь помещений составляет 13,3 тыс. квадратных метров, площадь земельного участка — 1,2 га.

Здания бывшего завода не включены в перечень объектов культурного наследия и не находятся под охраной КГИОП. Поэтому их могут снести. По предварительным оценкам, на участке можно построить жилой комплекс с квартирами общей площадью около 19 тыс. квадратных метров и коммерческими помещениями площадью 2,5 тыс. квадратных метров.

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Фото: Piter.tv