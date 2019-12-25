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Михаила Боярского выписали из больницы после заражения коронавирусом
Сегодня, 9:50
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Михаила Боярского выписали из больницы после заражения коронавирусом

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О том, что актера планируют выписать в четверг, сообщила его жена.

Накануне, 22 июля, народный артист РСФСР Михаил Боярский вернулся домой после госпитализации. Актер переболел коронавирусом. Об этом сообщил "КП-Петербург" со ссылкой на сына Михаила Сергеевича, депутата Государственной думы Сергея Боярского.

Отец пока что находится в квартире, а все остальные – мама и внуки – на даче. Дело в том, что больница – это же все равно не самая безопасная среда. Так что мы дождемся, пока Михаилу Сергеевичу придут несколько отрицательных тестов подряд, а уже потом полноценно "восстановим" его в статусе члена семьи.

рассказал депутат, отметив, что с отцом будет общаться только он, поскольку прошел ревакцинацию

Также по словам Серея Боярского, здоровью и жизни Михаила Боярского ничто не угрожает. Врачи предполагают, что на легкое течение болезни повлияла прививка.

Ранее мы писали, что Иосиф Пригожин высказался по поводу избиения сына Стаса Пьехи.

Фото: boyarskiy_official / Instagram

Теги: коронавирус, михаил боярский, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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