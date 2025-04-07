Михаил Пиотровский рассказал об Институте Петра Великого, которым руководила Инна Свидерская

Эрмитаж играет важную роль в сохранении памяти о Петре I, ежегодно проводя конгрессы петровских городов и организуя выставки, посвящённые различным аспектам его жизни и деятельности.

Директор Государственного Эрмитажа и почётный гражданин Петербурга Михаил Пиотровский поделился с "Петербургским дневником" мыслями о роли Института Петра Великого, возглавляемого Инной Свидерской.

Отвечая на вопрос о причинах позднего основания института, Пиотровский подчеркнул, что момент для переосмысления истории Петербурга и России в целом наступил именно сейчас. Он добавил, что институты, подобные французскому Институту Наполеона, часто используют преувеличения для получения финансирования, хотя на самом деле их деятельность находится в хорошем состоянии.

Говоря о фигуре Петра I, Пиотровский отметил, что восприятие императора остаётся неоднозначным. Пётр известен как великий реформатор и одновременно как жестокий правитель, основатель города на костях. Различные интерпретации образа Петра отражают сложность его личности и влияние на последующие поколения.

Образ Петра развивался и после его смерти, в особенности благодаря Николаю I и последующим императорам, которые создавали свои собственные представления о нём. Институт Петра Великого призван пересмотреть исторический контекст и оценить наследие императора с научной точки зрения, а также исследовать его влияние на современную Россию.

Пиотровский высоко оценил инициативу института по изучению петровских городов и памятников, отметив, что многие малые города получили своё значение благодаря связям с Петром I. Институт также подготовил свод петровских памятников в России и Европе, демонстрирующий широту наследия императора.

Эрмитаж играет важную роль в сохранении памяти о Петре I, ежегодно проводя конгрессы петровских городов и организуя выставки, посвящённые различным аспектам его жизни и деятельности.

Ранее мы сообщили о том, что крупнейший в Петербурге торжественный зал появится в здании Биржи.

Фото: Дмитрий Фуфаев / "Петербургский дневник"