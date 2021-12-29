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Долгожданное солнце и легкие морозцы ожидаются в Петербурге 18 января
Сегодня, 8:21
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Долгожданное солнце и легкие морозцы ожидаются в Петербурге 18 января

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В этот день температура воздуха составит -4…-6 градусов.

Во вторник, 18 января, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует небольшой, промежуточный гребень антициклона. На короткое время он уменьшит плотность облаков и прекратит осадки. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в этот день составит -4…-6 градусов, в Ленобласти -3…-8. Такие значения близки к климатической норме. Ветер подует с северо-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее синоптик рассказал о грядущих капризах погоды в Петербурге.

Фото: pexels.com

Теги: михаил леус, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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