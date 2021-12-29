Циклонический вихрь "Ханнелоре" усилит в Петербурге морозы и гололедицу

После полудня порывы ветра составят 5-10 м/с.

В понедельник, 17 января, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться северной периферией циклонического вихря "Ханнелоре". Он сделает погоду в городе преимущественно облачной, местами пройдет небольшой снег, усилится ветер. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня на дорогах и тротуарах образуется гололедица, температурный фон будет постепенно понижаться. Так, столбики термометров в городе покажут -1…+1 градус, в Ленобласти -4…+1.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 2-7 м/с. После полудня порывы усилятся до 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 744 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что на проспекте Обуховской Обороны заметили двух лисиц.

Фото: Instagram / nougat_t