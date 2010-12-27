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СМИ: Михаил Галустян отравился в московском ресторане
Сегодня, 17:55
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Rybka123

СМИ: Михаил Галустян отравился в московском ресторане

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Артист обратился за помощью к медикам.

Юморист и актер Михаил Галустян отравился в одном из столичных магазинов. Об этом сообщил телеграмм-канал Mash.

Стало известно, что звезда КВН и "Нашей Russia" заказал себе морепродукты.  Уже дома артисту стало плохо, и он вызвал к себе врачей. Медики прописали Галустяну особую диету.

Ранее мы писали об ухудшении здоровья актрисы Актриса Анастасияю. Женщина потеряла возможность дышать самостоятельно, и медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких, 

Фото: открытые источники  

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Категории: Тема дня,

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