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Мигранты-бизнесмены занимались продажей документов соотечественникам
Сегодня, 10:21
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lesjasap
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Мигранты-бизнесмены занимались продажей документов соотечественникам

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Полиция организовала рейд на офис, в котором мигранты занимались выдачей документов выходцам из Средней Азии.

Недавний рейд полиции на улице Моисеенко позволил оперативникам вычислить нелегальную контору, которая занималась бизнесом по выдаче паспортов и других документов мигрантам. Ей руководили выходцы из Средней Азии. 
 
Правоохранительные органы застали на месте семерых мигрантов. Один из задержанных сделал попытку сбежать от стражей порядка, но у мужчины не получилось скрыться. Один из присутствующих иностранцев находился на территории России незаконно. Нарушителя отправят на родину в ближайшее время. 
 
В ГУ МВД по Санкт-Петербургу рассказали, что в офисе были также обнаружены документы, дающие право пребывания в стране для других выходцев из Средней Азии. Оперативниками изъяты миграционные карты, медицинские справки, сертификаты о сдаче экзаменов по русскому языку и другая документация. 
 
Полиция устанавливает законность выдачи подобных бумаг задержанными лицами. 
Теги: мигранты , рейд полиции
Категории: Новости СПб

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