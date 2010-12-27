Мигранты-бизнесмены занимались продажей документов соотечественникам

Полиция организовала рейд на офис, в котором мигранты занимались выдачей документов выходцам из Средней Азии.

Недавний рейд полиции на улице Моисеенко позволил оперативникам вычислить нелегальную контору, которая занималась бизнесом по выдаче паспортов и других документов мигрантам. Ей руководили выходцы из Средней Азии.

Правоохранительные органы застали на месте семерых мигрантов. Один из задержанных сделал попытку сбежать от стражей порядка, но у мужчины не получилось скрыться. Один из присутствующих иностранцев находился на территории России незаконно. Нарушителя отправят на родину в ближайшее время.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу рассказали, что в офисе были также обнаружены документы, дающие право пребывания в стране для других выходцев из Средней Азии. Оперативниками изъяты миграционные карты, медицинские справки, сертификаты о сдаче экзаменов по русскому языку и другая документация.

Полиция устанавливает законность выдачи подобных бумаг задержанными лицами.