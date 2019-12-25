Главной темой форума стали разумное потребление и экологичность.

Международный форум моды завершился в Петербурге. Двухдневное событие прошло на площадке музея современного искусства "Эрарта" на Васильевском острове.

Из-за существующих ограничений и заботе о безопасности участников и гостей событие прошло в двух форматах – онлайн и оффлайн. На площадке проведения мероприятия участники сферы моды встретились для того, чтобы каждый смог выстроить коммуникацию, обменяться опытом и наладить отношения с другими представителями рынка для совместного развития отрасли легковой промышленности.

Самым обсуждаемым вопросом форума стало влияние постпандемического периода на развитие бизнеса в сфере моды и его трансформация под новые реалии жизни. Важной темой форума стали разумное потребление и экологичность.

Как отметил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, российские дизайнеры и производители в нужный момент активно включились в борьбу с коронавирусной инфекцией. С их помощью быстро стали появляться средства индивидуальной защиты – маски, костюмы, перчатки, запас которых на сегодняшний день стал неиссякаемым.

Они приняли (российские производители и дизайнеры – прим. ред.) участие в борьбе с пандемией еще весной, когда у нас не хватало самых важных изделий – средств индивидуальной защиты. Я могу сказать, что они очень быстро нарастили производство и на крупных, и средних фабриках. Надо сказать, что наравне с текстильными и швейными фабриками дизайнеры и fashion-бренды наладили производство масок и защитных костюмов – отметил Евтухов.

Помимо этого представитель Минпромторга заострил свое внимание на том, что fashion-индустрия привнесла новый взгляд на маски.

Наши дизайнеры так постарались, что маски практически стали неотъемлемой частью гардероба. И теперь они не только аксессуар для защиты, но и модный элемент одежды – добавил он.

Программа форума была насыщенной. В течение двух дней были проведены выступления более 40 спикеров из 10-ти стран, в числе которых США, Франция, Аргентина, Италия, Финляндия. Для зрителей показали два вечерних иммерсивных fashion-шоу, зоны выставки, на которых были представлены 22 российских бренда, а также три авторских фото-проекта.

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Фото, текст: Елена Помогайбина / Piter.tv