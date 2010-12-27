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Международный фестиваль сапсерфинга завершился в Петербурге
Сегодня, 19:26
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arteliseev

Международный фестиваль сапсерфинга завершился в Петербурге

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Любителей необычного способа передвижений по воде собралось больше, чем в 2018 году.

Вечером 20 июля в Петербурге подвели итоги четвертого международного фестиваля сапсерфинга "Фонтанка-SUP". 

Началось мероприятие в одиннадцатом часу утра и продлилось до 18:00. Как отметили организаторы, из 1,3 тысячи зарегистрировавшихся на воду спустились 792 человека. Это стало новым рекордом. 

Участники, пришедшие в неожиданном образе, стали участниками номинаций "Лучший костюм", "Лучшее оформление доски", "Я и ценный пассажир" и многие другие. Сапсерферы вышли в костюмах индейцев, принцесс, космонавтов и других персонажей.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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