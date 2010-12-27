Международный фестиваль сапсерфинга завершился в Петербурге

Любителей необычного способа передвижений по воде собралось больше, чем в 2018 году.

Вечером 20 июля в Петербурге подвели итоги четвертого международного фестиваля сапсерфинга "Фонтанка-SUP".

Началось мероприятие в одиннадцатом часу утра и продлилось до 18:00. Как отметили организаторы, из 1,3 тысячи зарегистрировавшихся на воду спустились 792 человека. Это стало новым рекордом.

Участники, пришедшие в неожиданном образе, стали участниками номинаций "Лучший костюм", "Лучшее оформление доски", "Я и ценный пассажир" и многие другие. Сапсерферы вышли в костюмах индейцев, принцесс, космонавтов и других персонажей.

Фото: Piter.TV