Это на 2,5 миллиарда долларов выше уровня предыдущей недели.

Международные резервы России составили 491,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает "экономика сегодня".

Эксперты отметили, что это на 2,5 миллиарда долларов выше уровня предыдущей недели. Соответственно рост составил на 0,5%.

Так, на 1 апреля в "казне" России хранится в иностранной валюте 387,65 миллиарда долларов, на SDR приходилось 6,73 миллиарда долларов, резервную позицию в МВФ – 3,41 миллиарда, а на монетарное золото – 90,01 миллиарда рублей.

Международные резервы РФ - это высоколиквидные иностранные активы. Эти средства хранятся в иностранной валюте. Доступ к этим резервам имеют главный банк России и правительство РФ.

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