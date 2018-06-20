Международные резервы России составили 491,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает "экономика сегодня".
Эксперты отметили, что это на 2,5 миллиарда долларов выше уровня предыдущей недели. Соответственно рост составил на 0,5%.
Так, на 1 апреля в "казне" России хранится в иностранной валюте 387,65 миллиарда долларов, на SDR приходилось 6,73 миллиарда долларов, резервную позицию в МВФ – 3,41 миллиарда, а на монетарное золото – 90,01 миллиарда рублей.
Международные резервы РФ - это высоколиквидные иностранные активы. Эти средства хранятся в иностранной валюте. Доступ к этим резервам имеют главный банк России и правительство РФ.
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Фото:pixabay
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