Между Петербургом и Челябинском запустят три дополнительных рейса

Полёты будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737-800.

В пятницу, 20 сентября, стало известно, что между Северной столицей и Челябинском запустят дополнительные рейсы. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Smartavia.

Рейсы будут осуществляться три раза в неделю: по понедельникам, пятницам и субботам. Выполнять их будут воздушные судах Boeing 737-800. По данным пресс-службы, стоимость билетов начинатся от 3 тысяч рублей. Кроме того, на рейсах действуют скидки для детей.

Из Петербурга пассажирские самолёты будут вылетать в 1:55, а вылет из Челябинска будет осуществляться в 7:45.

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