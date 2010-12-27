Движение на Колтушском путепроводе ограничится из-за ремонтных работ

С 21 сентября по 15 октября движение будет затруднено.

Колтушский путепровод обновит асфальтобетонное покрытие проезжей части, что повлечет за собой ограничение движения, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С 21:00 21 сентября по 3 октября закроют для проезда правые полосы в обе стороны движения;

С 4 по 15 октября эстафета перейдет к левым (внутренним) полосам в обе стороны движения.

Со схемой объезда можно ознакомиться на сайте Государственной административно-технической инспекции.

Ранее в Piter.tv писали, что матч "Зенит-Рубин" также ограничит движение в Петербурге.

Фото: Piter.tv