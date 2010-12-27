Метро и ТРК в Петербурге вновь получили письма о готовящихся терактах

В "список террористов" попали несколько объектов в СПб и Москве.

В Петербурге несколько организаций получили анонимные сообщения с террористическими угрозами. Отправители назвали их "актами мести русским". Известно, что в поле зрения преступников попал местный метрополитен и торговые центры. Об этом сообщили в МВД по региону. В отделении правоохранительных органов по Адмиралтейскому району города возбуждено уголовное дело за факт ложных сведений о проведении теракта.

Отметим, в перечень потенциально опасных ТРК попали "Галерея" на Лиговском проспекте, "Жемчужная плаза" на Петергофском шоссе. Кроме заведений города на Неве в перечне оказался ТЦ "Европейский", находящийся в Москве.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургскому клубу пригрозили "бомбёжкой" с квадрокоптеров.

Фото: Piter.tv

