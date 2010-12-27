Метро "Проспект Просвещения" закрыли из-за бесхозного предмета

Станцию метро "Проспект Посвящения" закрыли для пассажиров в 12.36. Как уточняют в пресс-службе метрополитена, причина в бесхозном предмете.

Во вторник, 26 декабря, станцию метро "Проспект Просвещения" закрыли для пассажиров. Эвакуировать людей начали в 12.36. Пресс-служба подземки уточняет, что дело в бесхозном предмете.

Сколько времени займет проверка не известно. Иногда вестибюли открывают минут через 15, а иногда станции недоступны по часу. Пассажиры все равно собираются у наземного входа, видимо, надеясь на лучшее. Поезда следуют мимо станции.

Накануне в Петербурге закрывали много станций. Как сообщал Piter.tv вечером в понедельник метро "Невский проспект" и переход закрыли, а "Садовую" открыли.