"Ладожскую" закрывали на четыре минуты из-за забывчивого пассажира

Пресс-служба метрополитена сообщила о закрытии "Ладожской" на проверку.

Вторую станцию метрополитена за день закрывают. на этот раз на вход и выход недоступна "Ладожская". Эвакуировать пассажиров начали в 14.00. Как сообщает пресс-служба метрополитена, причина в бесхозном предмете.

Ограничения продлились недолго. Уже в 14.04 все запреты были сняты. Опасный предмет оказался вовсе не опасным. За сумкой пришел хозяин.

Ранее Piter.tv сообщал, что "Комендантский проспект" закрыли из-за бесхозного предмета. А вот тут проверка затянулась. Вестибюли проверяли больше часа. Все это время поезда ходили только до "Старой деревни".