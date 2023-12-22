Стали известны сроки строительства станций метро "Каменка" и "Богатырская"

Несмотря на длительность работ, подготовительные мероприятия, инженерные работы на территории и даже тестовое опробование щита "Надежда" уже стартовали.

В Петербурге станции метрополитена "Богатырская" и "Каменка" будут построены не раньше 2028 года. Такой информацией делится spb.kp.ru со ссылкой на комитет по строительству.

В ближайшее время планируется завершение строительства трех станций на Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линиях подземки. Документация по станциям "Богатырская" и "Каменка" сейчас проходит Главгосэкспертизу.

По данным комстроя, Невско-Василеостровская линия на участке от "Беговой" до "Каменки" или "Зоопарка" будет построена согласно государственному контракту на проектирование и строительство объектов метрополитена не ранее 2028 года. Несмотря на длительность работ, подготовительные мероприятия, инженерные работы на территории и даже тестовое опробование щита "Надежда" уже стартовали, добавили в ведомстве.

Ранее мы сообщили о том, что федеральный бюджет выделит 35,7 млрд рублей на строительство метро в Кудрово.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)