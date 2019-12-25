Метро "Черная речка" открыли на вход, станция работает в штатном режиме

Станцию закрывали и открывали дважды за день.

Сегодня днем, 13 августа, станцию метро "Черная речка" закрыли на вход. В 15:45 произошла техническая остановка эскалатора. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки. В 16:07 проблему решили. Станция работает в штатном режиме.

Отметим, что станцию закрывали и открывали дважды за день. Так, в 15:53 вход в вестибюль открыли, но в 15:56 произошла повторная ошибка в работе эскалатора, поэтому пассажиров перестали впускать в метро. В 16:07 станция вновь открылась.

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Фото: Piter.tv