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Метро "Черная речка" открыли на вход, станция работает в штатном режиме
Сегодня, 16:35
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Метро "Черная речка" открыли на вход, станция работает в штатном режиме

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Станцию закрывали и открывали дважды за день.

Сегодня днем, 13 августа, станцию метро "Черная речка" закрыли на вход. В 15:45 произошла техническая остановка эскалатора. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки. В 16:07 проблему решили. Станция работает в штатном режиме.

Отметим, что станцию закрывали и открывали дважды за день. Так, в 15:53 вход в вестибюль открыли, но в 15:56 произошла повторная ошибка в работе эскалатора, поэтому пассажиров перестали впускать в метро. В 16:07 станция вновь открылась.

Ранее на Piter.tv: петербурженка рассказала, как отбилась от извращенца в метро.

Фото: Piter.tv

Теги: метро, ошибка эскалатора, пассажиры, черная речка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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