Метод австралийских аборигенов по запоминанию информации оказался эффективнее "дворца памяти"

Методом "дворца памяти" в сериале активно пользовался Шерлок Холмс.

Метод аборигенов из Австралии для запоминания больших объемов информации оказался более эффективным, чем метод "дворца памяти". Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS One.

Исследователи пришли к выводу, что австралийские аборигены использовали более продвинутую методику по запоминанию больших объемов информации. Австралийские аборигены в принципе информацию передавали из уст в уста. Это касалось поиска еды, местоположения, орудий труда и так далее. Таким образом, они были вынуждены очень много информации держать в голове. Для этого аборигены привязывали информацию к ландшафту и добавляли истории, которые смогли бы описать факты.

В результате этот метод решили опробовать ученые на студентах. Выяснилось, что он действительно работает.

Есть еще один метод для запоминания - метод "дворца памяти". Он использовался в сериале про Шерлока Холмса. Речь идет про сериалы в главной роли с Бенедиктом Камбербэтчем. Кстати, метод "дворца памяти" тоже древний - его использовали еще в Древней Греции. Тогда книги были крайне редкими, поэтому многое приходилось запоминать, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS One.

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