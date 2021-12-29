  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Петербург вместе с атмосферным фронтом надвигается метель 27 января
Сегодня, 8:10
241
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

На Петербург вместе с атмосферным фронтом надвигается метель 27 января

0 0

Температурный фон в городе продолжит повышаться.

В четверг, 27 января, погоду в Петербурге будет формировать теплый атмосферный фронт, приближающийся с запада. Небо над городом закроется плотными облаками, выпадет снег, местами закружат метели. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурный фон в городе продолжит повышаться. Столбики термометров покажут -2…-4 градусов, в Ленобласти -1…-6. Ветер подует с юга со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу, 28 января, потепление продолжится.

Ранее мы писали, что на Купчинской петербуржцы устроили народный сход в защиту сквера.

Фото: Instagram / ivanoleynick

Теги: михаил леус, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии