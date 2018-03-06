Место встречи – Невский, 70: Игорь Павловский о битве районок с соцсетями

В наше время СМИ перестают быть привычным для многих инструментом, с помощью которого государство доносит до граждан важную для него информацию. Интернет внес в этот процесс свои коррективы. И не очень понятно, как в новых условиях власти взаимодействовать с населением. Об этом, и не только, на очередной встрече клуба "Невский, 70. Старые и новые СМИ Петербурга" говорили арт-директор Дома журналиста Ирина Иванова и заместитель главного редактора ИА "Регнум" Игорь Павловский.

Региональные СМИ и классические "районки" еще сохраняют электоральный вес, хотя и теряют свою коммерческую привлекательность. При этом государству с каждым годом все сложнее использовать их как эффективный способ донесения необходимой информации до населения. Так считает зам. главного редактора ИА "Регнум" Игорь Павловский.

Печатные районки не выполняют функции, не скажу, что во всех районах, но в части, не выполняют функцию передачи информации, по той простой причине, что их читающая аудитория сменилась на возраст 60+ - 65+. То есть, электоральный вес еще есть, коммерческий и информационный практически не существует. И эту нишу четко и внятно заняли паблики во "ВКонтакте". Там средняя аудитория, аудитория состоятельная, которая общается, ставит новости и так далее. Поэтому, что касается власти, вопрос в том, что нужно попасть в те каналы, которые читают люди. К сожалению, печатная пресса в первую очередь, и многие интернет-СМИ не всегда являются теми каналами, которые востребованы. Информацию не перестали потреблять. Человек – существо жадное до информации. Так что дело здесь в самих СМИ. Игорь Павловский, ИА "Регнум"

Эксперт также отметил специфику потребления информации аудиторией в России. Удивительно, но россиянам более интересны мировые новости, чем события своего района.

Спроси любого человека, что тебе за дело до Сирии? Да то же самое, что до ди Каприо, утонул он или дополз-замерз… В общем по барабану - это кино. Так и новость в Сирии, что тебе до новости о Сирии – ну, ничего. Но тем не менее, человек потребляет эти новости, читает, смотрит, пытается сформировать свое мнение. Поэтому потребность в новостях будет, потребность в информации будет, проблема в том, что меняются каналы получения информации. А районки.. Вот мы вспоминали Ленинградскую область, можно и Новгородскую вспомнить и посмотреть. Тот же, например, возьмем Валдайский район. Газета выходит тиражом 3000 экземпляров, открываем паблик во ВКонтакте, какой-нибудь "Типичный Валдай", и там мы наберем тысяч 13. Люди там черпают информацию, и там информация только местная. Тут распродажа, тут открылся рынок, тут еще что-то, тут еще что-то. То есть они продолжают черпать. Понятно, что масштаб русского человека он такой, космический. Нам все интересно. Игорь Павловский, ИА "Регнум"

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