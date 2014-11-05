Мэру Тулуна предъявили обвинение в мошенничестве

По уголовному делу проходят еще пять фигурантов.

Мэру российского города Тулуна Юрию Кариху и пяти его подчиненным предъявлено обвинение в мошенничестве с жильем после масштабного наводнения в городе в 2019 году. В ближайшее время (днем 18 октября) судебная инстанция изберет чиновнику меру пресечения. Соответствующее заявление перед МИ сделала старший помощник руководителя Следственного комитета России по Иркутской области Карина Головачева. Эксперт пояснила, что в числе подозреваемых оказался также бывший председатель и начальник одного из отделов комитета по управлению муниципальным имуществом администрации.

... Реализовали преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жилье и последующему их расселению в новое жилье как нуждающихся в переселении. Мэр находится в изоляторе временного содержания. Обвинение предъявлено еще пяти фигурантам. Карина Головачева, сотрудница СК по региону

Известно, что уголовное дело о мошенничестве при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья в Тулуне, а также по переселению с подтопленных территорий было заведено второго октября. В тот день мэр города Юрий Карих был допрошен следственными органами, а в администрации города состоялись оперативные мероприятия. На следующий день чиновник вышел на рабочее место и призвал граждан не верить слухам. Однако его задержали 16 октября. После этого инцидента губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил общественности о том, что это не должно сказаться на реализации проектов.

Фото и видео: YouTube / Следком38