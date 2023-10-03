Мэр Тулуна, которого допрашивали из-за уголовного дела, вышел на работу

Юрий Карих провел правительственное совещание в городе.

Мэр города Тулуна Юрий Карих, которого допрашивали в рамках уголовного дела, вышел на работу 3 октября. Чиновник провел пленарное совещание с коллегами из администрации. Об этом в собственном Telegram-канале рассказали местные власти. Известно, что в понедельник должностное лицо допрашивалось следственными органами в рамках возбужденного уголовного дела по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, а также с подтопленных территорий после масштабного наводнения 2019 года.

Уважаемые тулунчане. Вчера наш город и область захлестнули слухи о задержании мэра города Юрия Карих. Различные СМИ распространяли противоречивую и недостоверную информацию. Спешим сообщить, что сегодня в 8.00 для Юрия Владимировича начался обычный рабочий день... заявление от администрации Тулуна

В размещенном в соцсетях ролике мэр Тулуна сидит за рабочим столом. Юрий Карих призвал не обращать внимание на слухи и "наведенный в городе шорох". Глава города полагает, что каждый должен выполнять свою работу. Прокурор должен надзирать, следователь следить, а журналисты - писать. Глава города считает, что важно завершить планы и поднятуть до должного уровня моменты, показатели по которым отстают до того момента, пока не настали холода.

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Фото и видео: Telegram / Администрация города Тулуна