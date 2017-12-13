Труп крупного петербургского бизнесмена нашли в машине на Нахимова

В Василеостровском районе обнаружили бездыханное тело директора крупной компании "Терра-Нова". Эксперты сообщили, что мужчина скончался от отека мозга.

В минувший вторник, 20 февраля, в Петербурге обнаружили труп крупного бизнесмена. Инцидент произошел ночью возле дома №5 по Нахимова.

По предварительным данным, 42-летний владелец фирмы "Терра-Нова" Лев Пукшанский умер в машине из-за серьезного заболевания. Первичный осмотр показал, что предприниматель скончался от отека мозга.

Сейчас устанавливаются детали происшествия. Уже назначена судмедэкспертиза. В ближайшем будущем эксперты смогут точнее определить время и дату смерти, а также ее причины.

Ранее piter.tv передавал, что в Петербурге сосулька чуть не убила подростка. Ледяная глыба упала на молодого человека с крыши дома, расположенного в Адмиралтейском районе.