Петербург провёл более 1,5 тыс. предприятий, посвящённых Году педагога и наставника

В городе существует 51 династия педагогов, обладающих коллективным стажем почти 3 тыс. лет.

В течение Года педагога и наставника в Петербурге было организовано более 1500 мероприятий, способствующих повышению престижа педагогической профессии. В них приняли участие более 380 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор города на Неве Александр Беглов в рамках заседания Государственного совета РФ в Москве.



В частности, Северной столицей была организована и успешно проведена "Неделя физики" и педагогическая олимпиада для молодых учителей "Профессиональные перспективы". Также состоялись фестиваль "Педагогические инновационные каникулы", всероссийский студенческий педагогический форум и другие события.



Градоначальник особо отметил, что в Петербурге существует 51 династия педагогов, обладающих коллективным стажем почти 3 тыс. лет.

Ранее мы сообщили о том, что муниципальным образованиям Петербурга в 2024 году выделят дополнительные средства.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургский политехнический университет