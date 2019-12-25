Апрельская летальность от COVID-19 в Москве - от 1,4% до 2,8%

Мэрия Москвы раскрыла смертность от коронавируса в апреле. Сообщение появилось на сайте столичного департамента здравоохранения.

Согласно данным, апрельская летальность от COVID-19 в Москве - от 1,4% до 2,8% в зависимости от методики подсчёта. Первоначальная цифра говорила о том, что в столице от новой коронавирусной инфекции за апрель скончалось 639 человек. После её скорректировали до 636.

В основу методики подсчёта легли принципы международной классификации болезней, которые установлены ВОЗ. Учли также и новые рекомендации по коронавирусу.

В сообщении дипздрава сказано, что цифра 1,4% - это количество смертей, где коронавирус стал основной причиной летального исхода. А 2,8% - это количество смертей от других заболеваний у граждан с подтверждённым COVID-19.

Ранее Попова сообщила о меньшей смертности в России, чем в прошлом году.