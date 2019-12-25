Меры против коронавируса в Петербурге продлили до 29 ноября

Текущая редакция постановления правительства истекала в предстоящий понедельник, 12 октября.

Стало известно, что действующие запреты и ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса в Петербурге, продлеваются по 29 ноября. Об этом вечером 9 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление городского правительства от 13 марта текущего года № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

В Смольном отмечают, что продлены выплаты ежемесячных пособий на детей школьного возраста до исполнения ребенку очередного полного года без необходимости обращения в МФЦ. Данные изменения исключат одновременное массовое обращение горожан за продлением пособий, сократив риск распространения вируса.

Учреждения социального обслуживания системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних продолжат предоставлять свои услуши в полустационарной форме.

В правительстве города напомнили, что компаниям и индивидуальным предпринимателям нужно соблюдать требования и рекомендации, предусмотренные постановлением Смольного. Там напомнили о необходимости соблюдения стандартов безопасной деятельности и получении QR-кодов на ведение деятельности. Их могут аннулировать в случае невыполнения требований или представления недостоверных сведений при его получении. Комитету по промышленной политике Петербурга дано поручение информировать об этом организации и предпринимателей.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга не заинтересованы вводить новые ограничения по коронавирусу. Главное условие – соблюдение горожанами и компаниями санитарных мер.

Фото: Piter.tv