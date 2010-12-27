В Красноярском крае в ДТП погиб мэр Абакана Николай Булакин

Машина мэра съехала в кювет и врезалась в дерево.

Сегодня, 14 октября, в Красноярском крае в ДТП погиб мэр Абакана.

ДТП произошло сегодня в понедельник в районе Минусинска Красноярского края. По предварительным данным, 66-летний мэр Абакана (Хакасия) Николай Булакин на 433 км автодороги Р-257 "Енисей" не справился с управлением, автомобиль "Форд" вылетел с трассы и врезался в дерево.

На месте работает полиция, выясняются все детали ДТП. В машине Николай Булакин был один.

Сегодня ранее: В Улан-Удэ иномарка влетела в трамвайную остановку, погибли два человека.

Фото: web.archive.org