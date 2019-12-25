Меньше 700 свободных коек под ковид осталось в Петербурге

Согласно данным Смольного, полностью привиты в городе 3 млн жителей, в том числе 1 539 детей.

В четверг, 3 марта, стало известно, что в больницах Петербурга осталось меньше 700 свободных коек для коронавирусных пациентов. Данные об этом опубликовали в эпидемиологической справке Смольного.

За минувшие сутки в петербургские больницы госпитализировали 298 горожан. В реанимации лежат 480 пациентов, 218 человек подключены к искусственной вентиляции легких. Во временном госпитале "Ленэкспо" разместили 152 пациента, в пансионате "Заря" - 178 человек. На амбулаторном лечении 62 тыс. петербуржцев.

Согласно данным Смольного, полностью привиты в городе 3 млн жителей, в том числе 1 539 детей.

Ранее за сутки в Ленобласти зарегистрировали 567 случаев коронавируса.

Фото: Piter.tv

