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Меньше 700 свободных коек под ковид осталось в Петербурге
Сегодня, 18:19
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Меньше 700 свободных коек под ковид осталось в Петербурге

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Согласно данным Смольного, полностью привиты в городе 3 млн жителей, в том числе 1 539 детей. 

В четверг, 3 марта, стало известно, что в больницах Петербурга осталось меньше 700 свободных коек для коронавирусных пациентов. Данные об этом опубликовали в эпидемиологической справке Смольного. 

За минувшие сутки в петербургские больницы госпитализировали 298 горожан. В реанимации лежат 480 пациентов, 218 человек подключены к искусственной вентиляции легких. Во временном госпитале "Ленэкспо" разместили 152 пациента, в пансионате "Заря" - 178 человек. На амбулаторном лечении 62 тыс. петербуржцев. 

Согласно данным Смольного, полностью привиты в городе 3 млн жителей, в том числе 1 539 детей. 

Ранее за сутки в Ленобласти зарегистрировали 567 случаев коронавируса.

Фото: Piter.tv
 

Теги: ковид, койки, оперштаб, смольный, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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