Мейскин: в Петербурге не будет электронного голосования на выборах

Руководитель отметил, что система успешно прошла тестирование, однако с ней по-прежнему существуют некоторые проблемы, с которыми необходимо считаться.

В ходе выборов президента РФ, запланированных на март 2024 года, не будет использоваться дистанционное электронное голосование. Также такой формат не будет предусмотрен на осеннем голосовании. Об этом в интервью "Петербургскому дневнику" заявил председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин.

Руководитель отметил, что система успешно прошла тестирование, однако с ней по-прежнему существуют некоторые проблемы, с которыми необходимо считаться. Главной преградой к электронному голосованию является несовпадение данных, получаемых из двух баз: ГАС "Выборы" и "Госуслуги". Зачастую информация в них разная: к примеру, в одной базе указана буква "е" в отчестве, а в другой - "ё". В результате голос гражданина на выборах не засчитывается. Также Мейскин уточнил, что возникают ситуации с ошибками в адресах и случаи, когда человек изменил паспортные данные, достигнув 45-летнего возраста или после заключения брака, но в "Госуслугах" эти изменения ещё не отражены.

В настоящее время количество расхождений в базах данных составляет 170 тыс. записей. Ведутся активные работы по устранению проблем, завершить их необходимо в следующем году.

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Фото: Дмитрий Фуфаев / "Петербургский дневник"