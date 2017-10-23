Мэган Виртанен: осенний маст-хэв - красное пальто

Историк моды Мэган Виртанен рассказала PiterTV, что является главным маст-хэвом этой осени. А именно, с помощью какой вещи можно выглядеть модно и при этом, оставаться тепло одетым.

Мэган Александровна Виртанен, историк моды, преподаватель Факультета искусств Санкт-Петербургского Государственного Университета, коллекционер винтажных модных журналов рассказала журналистам PiterTV о главных маст-хэвов петербургской осени.

"Из маст-хэвов осенних, которые подойдут для нашего климата - ярко-красное пальто. Идеальный предмет! Во-первых, пальто - вам будет не холодно, во-вторых, ярко-красное - добавить цвета нашему городу, который исключительно прекрасен, но все же сыроват в силу климата. Поэтому, пожалуй, остановимся на этом! Ярко-красное теплое шерстяное пальто. А что вы наденете под пальто, это уже на ваше усмотрение!" - рассказала Мэган PiterTV

Вера Иптышева, Олеся Сапожникова