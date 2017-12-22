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Историк моды Мэган Виртанен рассказала что надеть в новогоднюю ночь

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В Петербурге прошла презентация капсульной коллекции дизайнера Алины Герман в коллаборации с брендом SWANK.

Презентацию посетила известный петербуржский историк моды, коллекционер винтажной одежды  - Мэган Виртанен. Журналистам PiterTV удалось лично пообщаться с фешн-гуру и узнать самый актуальный вопрос, который в предверии правздников беспокоит всех девушек - "Что надеть в новогоднюю ночь?". Как оказалось, по словам Мэган, надеть можно все что угодно, даже костюм собаки.

Мне кажется, что хочется, то и надевать. Я не люблю долженствований. Если есть настроение встречать новый год в вечернем платье в пол - прекрасно. Если есть настроение встречать его в халате и тапках - почему нет? В конце концов, после выхода Риты Оры в махровом халате и тапках на премию MTV - мы можем все. 

Мэган Виртанен, историк моды

Видео и фото - PiterTV
Фото Риты Оры - wsbuzz.com
Вера Иптышева

 

Теги: мэган виртанен историк моды
Категории: Новости СПб

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