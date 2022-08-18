Медведица с тремя медвежатами вышла на трассу на Сахалине

Автомобилисты заметили бегущих хищников на дороге Южно-Сахалинск — Оха.

Медведица с тремя медвежатами вышла на автомобильную трассу на Сахалине. Соответствующий инцидент попал на видеозапись мобильных устройств. Диких зверей на дороге засняли очевидцы. Животные ходили по маршруту Южно-Сахалинск — Оха. Их видели неподалеку от села Новое в Макаровском районе. На кадрах показано, что мама-медведица вместе с тремя малышами бежит рядом с транспортными средствами. Затем четыре хищника решили свернуть на обочину. Там они скрылись в кустах. Местные эксперты считают, что семейство медведей направилось к региональному рыболовному предприятию. Представители лесничества о проникновении животных никто не заявляли.

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Фото и видео: Telegram / ЧП Сахалин