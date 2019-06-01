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Медведев прокомментировал будущее России и Украины

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Главы правительства посоветовал гражданам РФ запастись терпением.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинская сторона не сделала никаких шагов в сторону восстановления отношений с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы правительства, президент Украины Владимир Зеленский сделал несколько "противоречивых заявлений", но не предпринял никаких действий. Медведев посоветовал гражданам России запастись терпением.

В конечном счете это все в руках нового президента, новой власти (…) Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают (…) Шарик сейчас на их стороне
 - приводит слова премьер министра ТАСС

Напомним, что ранее Владимир Зеленский выступил за расширение антироссийских санкций. По его мнению давление на Россию надо оказывать до тех пор, пока Крым, ДНР и ЛНР не вернется в состав Украины 

Видео: YouTube 

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Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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