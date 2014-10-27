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Медведев и Сипиле прокомментировали упразднение двойного гражданства
Сегодня, 18:07
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Asyaromanenkova
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Медведев и Сипиле прокомментировали упразднение двойного гражданства

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На встрече премьера России Дмитрия Медведева и его коллеги из Финляндии Юхе Сипиле спросили об упразднении двойного гражданства.

Премьер-министры России и Финляндии провели встречу в четверг, 21 сентября. После встречи Дмитрию Медведеву и Юхе Сипиле задали вопрос об упразднении двойного гражданства. Российский премьер отметил, что решение о двойном гражданстве – это суверенное решение любых стран.

Премьер-министр Финляндии сказал, что в стране рассматривается возможность упразднения двойного гражданства. Юхе Сипиле отметил, что процесс этот еще не закончен и пока трудно спрогнозировать результаты. Вопрос о двойном гражданстве касается всех стран, а не только России, передает слова премьера РИА Новости.

Теги: медведев , новости питера , новости спб , сипиле , финляндия
Категории: Новости СПб Мировые новости

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