Медведев и Сипиле прокомментировали упразднение двойного гражданства

На встрече премьера России Дмитрия Медведева и его коллеги из Финляндии Юхе Сипиле спросили об упразднении двойного гражданства.

Премьер-министры России и Финляндии провели встречу в четверг, 21 сентября. После встречи Дмитрию Медведеву и Юхе Сипиле задали вопрос об упразднении двойного гражданства. Российский премьер отметил, что решение о двойном гражданстве – это суверенное решение любых стран.

Премьер-министр Финляндии сказал, что в стране рассматривается возможность упразднения двойного гражданства. Юхе Сипиле отметил, что процесс этот еще не закончен и пока трудно спрогнозировать результаты. Вопрос о двойном гражданстве касается всех стран, а не только России, передает слова премьера РИА Новости.