Медведев отреагировал на слова Лукашенко о втягивании белорусов в войны

В беседе с журналистами глава государства сказал, что его страна "навоевались в чужих войнах", и эта "страница войн" для нее перевернута.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал странными словами президента Белоруссии Александра Лукашенко о чужих войнах, пишет ТАСС.

По мнению главы правительства РФ, современники не должны бросать "хоть какую-то тень на подвиг" предков. Он отметил, что солдаты, жившие на территории современной России или Белоруссии, защищали свою землю.

Это не участие в чужих войнах. Поэтому для меня очень странно слышать такие слова,

— отметил Медведев на пресс-конференции саммита АСЕАН

Премьер-министр подчеркнул, что в День народного единства говорить об этом очень важно. Вместе с этим он поздравил соотечественников с праздников.

Ранее мы писали о словах депутата Госдумы, которыми он прокомментировал новости о попытках свержения Зеленского.

Видео: YouTube/Госдума, Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации