Медики из Петербурга запустили мобильное приложение для борьбы с тревогой и стрессом

Курс поможет справиться с нервным напряжением во время эпидемии.

Главный врач проекта "Здоровье.ру" Любовь Чернилова, психолог Наталья Никулина и тренер по йоге Надежда Семахина запустили программу по борьбе с тревожными состояниям и излишним стрессом. Благодаря сервису, можно избавиться от панического состояния во время эпидемии и обрести душевную гармонию. Об этом стало известно Piter.TV.

Программа "Свобода от тревоги" доступна для россиян с 15 июля на базе приложения "Здоровье.ру". Начинающему пользователю предлагается пройти специальный курс, разработанный специалистами Минздрава РФ, правительства Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского ГКУЗ "Городской центр медицинской профилактики" и Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова". Создатели руководствовались принципами доказательной медицины и рекомендациями международных ассоциаций.

При активации программы необходимо тест для выявления уровня тревоги, на основе которого будет создан индивидуальный курс по медитации, дыхательным упражнениям, мышечной релаксации и йоге.

Кроме того, в рамках проекта пользователь может вести дневник психологического состояния и записаться на прием к врачу при необходимости.

Тревога и стресс могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, если не заниматься этим вопросом. В своей программе мы предлагаем только эффективные и доказанные способы снизить тревогу. Многие считают, что йога и медитация — это что-то из эзотерики, хотя на самом деле это признанные официальной медициной методики, которые помогут вам бороться с тревогой в это непростое время. отметила одна из авторов проекта Любовь Чернилова

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Фото: "Здоровье.ру"