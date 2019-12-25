В случае смерти медика в связи с инфекцией членам его семьи представляется пропорционально единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей.

В понедельник, 20 апреля, стало известно о том, что медики Петербурга из-за заражения COVID-19 получат до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что единовременные выплаты в 300 тысяч рублей получат медики, которые заразились COVID-19 от пациентов. В случае смерти медика выплата предоставляется в размере 1 миллиона рублей.

В пресс-службе администрации города заявили, что в ближайшее время ведомство установит порядок выплат.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский "Добродомик" за неделю раздал почти 2 тысячи продуктовых наборов.

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