Мажор 3 сезон 11 серия: Виктории советуют бросить Игоря в беде

На Первом завершается показ сериала о мажоре Игоре Соколовском.

Мажор 3 сезон 10 серия: что было

19-летний руфер начал вести онлайн-трансляцию с крыши многоэтажки. Через некоторое время его тело падает вниз на глазах у очевидцев. Погибший в прошлом воспитывался в детдоме. Выясняется: молодой человек недавно женился, однико его жена тоже исчезла. Нина, после рассказов Аверьянова о новом деле, понимает, кому могла быть выгодна смерть руфера...

Мажор 3 сезон 11 серия

К берегу приплывают несколько огромных чёрных пакетов. Неожиданно из одного показывается еле живая женщина - азиатка. Китаянка не в состоянии объяснить следователям, что с ней произошло. Азиаток привозили с завязанными глазами и держали в помещении. Соколовский понимает: на кону жизни таких же нелегально приехавших женщин и их детей. Оценив подход Игоря к расследованию, вопреки их конфликту, Валерий помогает напарнику…

Вику, тем временем, пытаются настроить против Игоря, угрожая тем, что она потеряет ребенка...

Мажор 3 сезон: актеры

Александр Обласов, Анна Цуканова-Котт, Дмитрий Лысенков, Павел Прилучный, Остап Ступка, Дмитрий Шевченко, Карина Разумовская, Михаил Елисеев и другие.

Фото и видео: ВК / "Мажор".