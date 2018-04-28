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Станция метро "Маяковская" и переход на "Площадь Восстания" закрыты

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В 17:19 вестибюль станции метро "Маяковская" закрыли для пассажиров из-за бесхозного предмета.

Станцию метро "Маяковская" и переход на станцию метро "Площадь Восстания" закрыли из-за бесхозного предмета. Вход и выход недоступны с 17:19 часов по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки в Telegram.

Пассажирам посоветовали воспользоваться наземным транспортом. До станции метро "Гостиный двор" ходят автобусы № 3,7, 22, 24, 27, 181, 191 и троллейбусы № 1, 5, 7, 10, 11, 22. От "Маяковской" до "Площади Александра Невского" ходят автобусы № 24, 27, 191 и троллейбусы №1, 22.

Станции на вход и выход в петербургской подземке закрывают регулярно. На днях из-за бесхозного предмета закрывали "Площадь Ленина" на 40 минут.

Видео: Piter.TV

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Категории: Лента новостей Новости СПб Общество

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