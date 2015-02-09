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Матвиенко рассказала о проекте по поддержке социальных НКО
Сегодня, 12:31
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Матвиенко рассказала о проекте по поддержке социальных НКО

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Социальный сектор НКО получит поддержку, схожую с той, которая предоставляется малому и среднему бизнесу.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко рассказала о проекте по поддержке социальных некоммерческих организаций. По словам спикера парламента, документ подготовлен сотрудниками Минэкономразвития. Он предусматривает меры поддержки, аналогичные той, которая оказывается малому и среднему бизнесу. Информацией политик поделилась в рамках выступления на IV Форуме социальных инноваций регионов.

Министерством экономического развития подготовлен законопроект, который распространяет на социально ориентированные организации меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Валентина Матвиенко, сенатор

Российский сенатор отметила, что власти расширяют масштабы социального бизнеса. В настоящее время на территории РФ работают порядка 6 тысяч официально зарегистрированных социальных предпринимателей. Наибольший рост показывают по данному направлению Подмосковье, ХМАО, Башкирия, Москва, а также Воронежская и Нижегородская области. Обсуждается предложение привлечения государственного сектора к предоставлению населению социальных услуг. Например, для выполнения госзаказов привлекаются частные исследовательские и медицинские лаборатории.

Матвиенко уверена, что вакцину "Спутник V" зарегистрируют в ЕС.

Теги: валентина матвиенко, нко, регионы, социальные услуги
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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