Матвиенко рассказала о проекте по поддержке социальных НКО

Социальный сектор НКО получит поддержку, схожую с той, которая предоставляется малому и среднему бизнесу.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко рассказала о проекте по поддержке социальных некоммерческих организаций. По словам спикера парламента, документ подготовлен сотрудниками Минэкономразвития. Он предусматривает меры поддержки, аналогичные той, которая оказывается малому и среднему бизнесу. Информацией политик поделилась в рамках выступления на IV Форуме социальных инноваций регионов.

Министерством экономического развития подготовлен законопроект, который распространяет на социально ориентированные организации меры поддержки малого и среднего бизнеса. Валентина Матвиенко, сенатор

Российский сенатор отметила, что власти расширяют масштабы социального бизнеса. В настоящее время на территории РФ работают порядка 6 тысяч официально зарегистрированных социальных предпринимателей. Наибольший рост показывают по данному направлению Подмосковье, ХМАО, Башкирия, Москва, а также Воронежская и Нижегородская области. Обсуждается предложение привлечения государственного сектора к предоставлению населению социальных услуг. Например, для выполнения госзаказов привлекаются частные исследовательские и медицинские лаборатории.

Матвиенко уверена, что вакцину "Спутник V" зарегистрируют в ЕС.