Матвиенко: Запад теряет интерес к Украине

По ее словам, западные страны в итоге "кинут" Украину.

Запад теряет интерес к ситуации на Украине. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе ежегодной пресс-конференции по итогам осенней сессии.

По ее словам, пока нет никаких предпосылок для прекращения конфликта на Украине. Матвиенко подчеркнула, что у Запада не осталось аргументов для выделения дополнительных больших средств Киеву. Она добавила, что западные страны в итоге "кинут" Украину так же, как это было с Ираком и Афганистаном. Также спикер Совфеда отметила, что попытки Запада разрушить экономику России не привели к успеху.

Ранее Матвиенко заявила, что все участники СВО и их семьи должны находиться в равных условиях.

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