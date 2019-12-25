Матвиенко: Россия подготовила ответные санкции для Запада

Матвиенко подчеркнула, что, наложив санкции на газопровод "Северный поток -2" Европа наказала сама себя. По её словам, такие действия спровоцируют рост цен на газ.

Власти России подготовили ответные санкции против Запада. Как сообщила спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко, они призваны ударить по слабым местам западных государств.

По словам спикера СФ, эти ограничения не будут зеркально отражать санкции против России. Однако, российским властям известны слабые места Запада. Кроме того, Кремль подготовил дополнительный пакет санкций для тех стран, которые не входят в Евросоюз, но также "пошли против России". Матвиенко добавила, что, наложив санкции на газопровод "Северный поток -2" Европа наказала сама себя. По её словам, такие действия спровоцируют рост цен на газ. При этом, остановка в процедуре запуска российского трубопровода является временной мерой.

Ранее мы сообщили, что Грузия не стала присоединяться к санкциям Запада против России.

Фото: kremlin.ru