Матильду Шнурову атаковали мошенники в Instagram

Аферисты от имени Матильды предлагают принять участие в марафоне.

Владелица сети ресторанов "Кококо" Матильда Шнурова подверглась атаке интернет-мошенников. Неизвестные от имени ресторатора рассылают своим жертвам в Instagram предложения о сотрудничестве.

В частности, аферисты предлагают пользователям соцсети оплатить участие в марафоне. Тех, кто сделает это, Матильда будет якобы пиарить в своем аккаунте. Последние места в марафоне стоят 12 тысяч рублей.

О махинациях неизвестных людей Матильда предупредила в Stories, выложив туда несколько переписок с мошенниками. Она попросила людей быть бдительными и не вестись на фейковую активность.

Ранее мы писали, что Пухляш из Little Big станцевал с голым торсом под хит Шуфутинского.

Фото: Instagram / matilda.shnurova