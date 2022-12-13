РФС подтвердил проведение матча Россия-Ирак в Петербурге

Болельщикам не потребуется Fan ID для прохода на трибуны.

Российский футбольный Союз (РФС) официально подтвердил проведение товарищеского футбольного матча между сборными РФ и Ирака в Северной столице. Как сообщается на сайте организации, игра пройдёт в воскресенье, 26 марта, на "Газпром Арене".

Билеты на матч можно приобрести онлайн. Карта болельщика (Fan ID) для прохода на трибуны не требуется. В преддверии матча, в субботу, 25 марта, на поле Центра футбольной подготовки "Восхождение" сразятся болельщики двух сборных.

Напомним, что буквально вчера билетов на матч ещё не было в продаже. В связи с этим активизировались мошенники, которые предлагали приобрести билеты по цене от 1500 рублей.

Фото: Piter.TV